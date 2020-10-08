Польша отреагирует на требование Белоруссии сократить число дипломатов

https://static.news.ru/photo/9fa6cf54-0954-11eb-96f9-fa163e074e61_660.jpg Марчин Пшидач Фото: twitter.com/marcin_przydacz

Польша должным образом отреагирует на требование Белоруссии сократить число польских дипломатов в стране, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Требование значительного сокращения польского дипломатического персонала в Белоруссии не останется без адекватной реакции с польской стороны, — написал Пшидач в Twitter.

Å»Ä danie drastycznej redukcji polskiego personelu dyplomatycznego na BiaÅorusi nie pozostanie bez adekwatnej odpowiedzi ze strony polskiej. Polska znajdzie obszary i sposoby, aby na ten nieprzyjazny gest odpowiedzieÄ w stosownym czasie i w stosownej formie https://t.co/2Q1N4NhhWw — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 7, 2020

По его словам, этот «недружественный жест» Белоруссии дождётся ответа «в надлежащее время и в соответствующей форме».

2 октября Министерство иностранных дел Белоруссии направило Польше и Литве рекомендации сократить число дипломатов в республике до 18 и 14 соответственно. В этот же день Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

В ответ Минск заявил, что тоже вводит санкции против Евросоюза. Однако не стал публиковать санкционный список «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.