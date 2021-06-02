Польша отреагировала на снятие экс-гендиректора «Открытки» с самолёта

https://static.news.ru/photo/09c9b87e-c36d-11eb-b359-96000091f725_660.jpg Андрей Пивоваров Фото: Андрей Пивоваров/vk.com

Варшава занимается изучением ситуации со снятием с борта польской авиакомпании LOT бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия» (организация признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова в Санкт-Петербурге. Таким образом на инцидент отреагировал заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Его слова приводит РИА Новости.

Сейчас Польша собирает и анализирует сведения по инциденту, в том числе в контексте международного права и воздушного права. Власти государства отреагируют, если выяснится, что в ходе снятия Пивоварова с борта были нарушены какие-либо нормы.

Зная деятельность нашего российского соседа, нельзя исключить вариант с провокацией, — сказал Пшидач.

При этом замглавы МИД согласился, что ситуация с Пивоваровым не похожа на недавнюю посадку самолёта в Минске, где задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Ранее стало известно, что Пивоварова задержали в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных ФБК Алексея Навального (организация внесена в список иноагентов). Позднее его отправили в спецприёмник.

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято, чтобы защитить сотрудников от преследования.