Польша отреагировала на обвинения Лукашенко в руководстве протестами

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Польские власти считают безосновательными обвинения лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Варшава причастна к руководству протестными акциями после выборов президента, заявил 10 августа 2020 года во время пресс-конференции руководителя польского МИД Яцек Чапутович.

Эти обвинения мы считаем безосновательными <...>Нам бы хотелось и дальше строить сильные связи между гражданами ЕС и Белоруссии, опираясь на уважение общих ценностей, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что слова Лукашенко о Польше являются неоднозначными. Польский чиновник отметил, что представитель Минска мог говорить о неправительственных организациях. События, связанные с голосованием на выборах главы Белоруссии, противоречат международным нормам, считает министр. По его словам, необходимо воздержаться с итоговыми оценками выборов до обнародования официальных результатов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. В этот же день, после закрытия избирательных участков, начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Она отметила, что люди имеют право выходить на улицы и высказывать своё мнение. Также она призвала всех участников остановить насилие на акциях протеста. Она отметила, что знает, что «белорусы проснутся завтра уже в новой стране», и выразила надежду, что «завтра будут только хорошие новости».

Команда Тихановской не признала итоги прошедших накануне выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать. В её штабе заявили, что готовы к продолжительным протестам и потребовали мирной передачи власти. При этом сама политик пока не приняла решение, будет ли принимать участие в уличных акциях.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%.

Послы государств Европейского союза обсуждают итоги выборов Белоруссии и ситуацию с протестами в рамках встречи, которая проходит в Минске, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе пресс-конференции. По его словам, ему удалось дозвониться в Минск послу Польши Артуру Михальскому только по спутниковому телефону из-за проблем со связью на белорусской территории, писал NEWS.ru.