https://static.news.ru/photo/193ffd2e-3307-11ea-a061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sejm RP/flickr.com

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) приняла резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновны в начале Второй мировой войны.

Авторы документа утверждают, что Советский Союз и Германия виновны в начале войны. 23 августа 1939 года они заключили «позорный» пакт Молотова-Риббентропа, из-за чего пострадала Польша и другие государства Центральной и Восточной Европы.

Величие нации и отношения между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории, — говорится в документе

Кроме того, Сейм осудил провокационные высказывания российских властей, которые пытаются возложить на Варшаву ответственность за Вторую мировую войну.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Слова российского лидера послужили поводом для вызова посла РФ в Польше в МИД страны. По его словам, беседа была жёсткой, но корректной.