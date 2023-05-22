Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР Глава МИД Польши Мулярчик: в стране начали оценивать ущерб от действий СССР

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Польша приступила к подготовке доклада об ущербе, нанесенном республике Советским Союзом, сообщил телеканалу TVP заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик. По его словам, этим занят Институт военных вопросов Польши.

Институт военных вопросов работает над таким документом. Это должен быть солидный труд, показывающий как аспект оккупации, так и демонтаж фабрик с западных земель, последующую эксплуатацию польского государства, невыгодные договоры по углю. Мы над этим работаем, и такой документ будет создан, — сообщил Мулярчик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале написал, что Польша существует как государство только благодаря СССР. По его словам, советский народ освободил страну от фашистов в годы Второй мировой войны, а также потратил на восстановление Польши, согласно современным оценкам, $750 млрд.

Володин добавил, что, отказавшись от общей с Россией истории, Варшава должна вернуть приобретенные после войны территории и возместить затраты. Кроме того, Польша поступает подло по отношению к России, снося памятники советским воинам, закрывая русские школы и воруя российскую собственность, заявил Володин.