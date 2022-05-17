Мартин Кучерас

Полковник указал на начало значимого перелома в спецоперации на Украине Полковник в отставке Кнутов: сдача в плен бойцов с «Азовстали» означает начало перелома

17 мая 2022 в 17:48

Украинские военные сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе / Фото Минобороны РФ