Сдача в плен практически 300 военных с «Азовстали» означает начало мощного перелома в ходе спецоперации на Украине, заявил полковник в отставке Юрий Кнутов. По его мнению, среди пленных украинцев есть «очень интересные» личности, пишет «Радио 1».
Самый главный успех — это сдача в плен почти 300 украинских военнослужащих с «Азовстали», из которых порядка 50 человек — раненые. Среди этих почти трёхсот человек есть очень интересные личности. Что это за люди, непонятно, но такая информация есть. Это говорит о том, что их сдача фактически означает начало мощного перелома в боевых действиях, — отметил Кнутов.
По его мнению, решение «азовцев» сдаться в плен говорит о психологическом и военном надломе ВСУ. Кнутов считает, что в ближайшее время такие настроения начнут нарастать. Полковник в отставке также назвал три направления, по которым российские силовики оттесняют противника в импровизированные котлы: район Донецка — Лисичанска, Авдеевки и Марьинки, а также направление Славянска и Краматорска.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором боевики нацполка «Азов» сдаются в плен. На кадрах видно, как солдаты выходят с завода «Азовсталь» в Мариуполе.