Полковник рассказал, когда у Украины закончатся солдаты Полковник Кнутов: мобилизационный потенциал Украины иссякнет в течение года

Фото: МО Украины

Мобилизационный потенциал Украины окончательно иссякнет в течение года, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, у ВСУ остались либо слишком молодые кадры, либо пожилые. Он считает, что в таких условиях российские силы смогут достичь успехов, даже просто оставаясь на текущих позициях.

Мы можем достичь результатов, просто оставаясь на текущих позициях. Как только человеческий потенциал Украины опустится до критичного уровня, стране не останется ничего, кроме переговоров. Думаю, это произойдет где-то за год, — говорит военный.

Эксперт также назвал главные ошибки украинского командования, которые не позволили добиться успеха Вооруженным силам Украины в рамках контрнаступления. По его словам, офицеры ВСУ и НАТО не учли опыт Великой Отечественной войны.

Не были учтены сплошные линии обороны, которые во многом были построены с учетом опыта Великой Отечественной войны, боев на Курской дуге. Также не учтены и мощные минные поля, танковые рвы, укрепления, — говорит он.

Ранее Кнутов заявил, что концепция применения танков в ходе боевых действий на Украине серьезно изменилась. Уже не стоит ожидать действий большого количества танковых групп. Он не сомневается, что бронемашины будут размещать по линии фронта, чтобы небольшими подразделениями они оказывали помощь пехоте, а также подавляли позиции врага.