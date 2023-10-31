Полковник предсказал дефицит снарядов у ВСУ Полковник Матвийчук: Украину ждет снарядный голод

Фото: МО Украины

Украину ждет снарядный голод, в частности ВСУ грозит дефицит снарядов калибра 155 мм, поскольку эти боеприпасы также нужны Израилю, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт подчеркнул, что Запад просто не сможет обеспечить сразу две страны.

Украине требуется 20–25 тысяч этих снарядов ежесуточно. Это огромные эшелоны, машины и поезда, которые Запад уже не может обеспечить. Такие же огромные запросы сейчас и у Израиля. У этой страны нет снарядной промышленности, они закупали уже готовые боеприпасы, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что боеприпасы Израиль приобретает у Германии, США, Голландии и Дании. Сейчас перед Западом стоит вопрос, кому помогать в первую очередь. Военный эксперт уверен, что выбор в данной ситуации очевиден — страны Европы будут направлять помощь Израилю. В связи с этим ВСУ останутся без необходимого количества боеприпасов. Матвийчук отметил, что это приведет к падению интенсивности украинской армии на Запорожском и Херсонском направлениях. По его мнению, украинские бойцы постараются сохранить интенсивность на Донецком направлении, чтобы создать видимость «активного ведения боевых действий».

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс ранее заявил, что российские войска уничтожили почти пятую часть переданных Киеву танков Leopard 2. По его словам, западную технику ВС России громят в том числе из ракетного комплекса «Корнет».