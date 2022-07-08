Политолог заявил, что поддержка Украины стала дорого обходиться Евросоюзу Политолог Маркин заявил, что поддержка Украины стала дорого обходиться Евросоюзу

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Еврокомиссия блокирует выделение кредита Украине в размере €1,5 млрд из-за опасений, что страна не сможет вернуть долг, считает политолог Александр Маркин. По его мнению, у европейских государств возник ряд проблем в экономике, потому что поддержка Украины стала слишком дорого обходиться Евросоюзу, пишет «Экономика Сегодня».

Поддержка Украины стала очень дорого обходиться Евросоюзу, и это неоспоримый факт. На сегодняшний день у ЕС появился ряд проблем в экономике, которые усугубляются из-за бесконечных денежных траншей Киеву. Думаю, ЕК осознает, что ситуация вышла из-под контроля: нагрузка на бюджет и европейцев увеличивается, а украинские власти продолжают манипулировать «российской агрессией» и военными действиями, — уточнил Маркин.

По его мнению, Киев даже не планирует рассчитываться с западными инвесторами. Более того, у Украины не хватит средств, чтобы вернуть одолженные у США и Евросоюза деньги. Маркин заверил, что часть ресурсов, поступающих Украине в качестве военной и гуманитарной помощи, а также денежных траншей, «оседает» в карманах у нечистых на руку чиновников-коррупционеров.

С вероятностью в 90% долги никогда не будут возвращены европейским и американским банкам, — резюмировал политолог.

Ранее французский европарламентарий Тьерри Мариани выразил сомнения в том, что Украина способна выплачивать долги по кредитам в размере €9 млрд. Он напомнил, что глава МВФ Кристалина Георгиева предлагала выделять Украине не кредиты, а гранты, уточнив финансовые потребности Киева и скорректировав способы их удовлетворения.