Политолог: потери ВСУ вынудили Запад сменить стратегию в отношении России Политолог Марков: потери ВСУ вынудили Запад сменить стратегию в отношении России

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Запад вынужден изменить стратегию противостояния России из-за огромных потерь ВСУ, рассказал «ПолитРоссии» политолог Сергей Марков. По его словам, исчерпание мобилизационных ресурсов Украины приведет к росту числа иностранных наемников в зоне СВО, которых будут нанимать на деньги США, Великобритании, стран ЕС и Японии. Эксперт подчеркнул, что украинское мужское население стремительно сокращается и в какой-то момент на Украине закончатся мужчины призывного возраста.

Пока еще мужчины на Украине не заканчиваются, и Зеленский еще ведет массовую мобилизацию. Но уже становится ясно, что украинский мобилизационный ресурс на исходе. И количество иностранных наемников будет возрастать по мере уменьшения украинского мужского населения, — заявил Марков.

Командир группы «Викинг» Западного военного округа ранее рассказал, что наплыв иностранных наемников на Украину связан с исчерпанием мобилизационного ресурса Киева. По его словам, на полигоны продолжают приезжать иностранцы, с которыми «официальная структура» подписывает контракт и выплачивает им деньги.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что украинцы идут на преступления и нарушения закона, чтобы отсидеть небольшой срок и избежать мобилизации. По его словам, добровольцев в стране нет, а людей вылавливают для отправки в зону боевых действий прямо на улицах. Политик добавил, что теперь для заключения гражданско-правовых актов на Украине нужно подтверждение от военкомата о том, что человек состоит на воинском учете.