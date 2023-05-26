Политолог высказался об отношении Германии к ядерной угрозе Политолог Сосновский: Германия уверена в неспособности России нанести по ней ядерный удар

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE//Global Look Pres

В Германии политики уверены, что в случае участия в специальной военной операции на стороне ВСУ, страна останется в безопасности от ядерного удара, рассказал политолог Александр Сосновский. Комментируя ситуацию ИА SM.News, эксперт пояснил, что власти ФРГ считают, что оберегают себя, применяя свое вооружение на чужой территории и отправляя туда своих бойцов.

Они уверены, что если будет использована вся мощь Германии и она будет использована не на территории Германии, то они тем самым себя от ядерного удара оберегают. Более того, думаю, что они уже готовы к отправке определенных экспедиционных корпусов, — отметил политолог.

По словам эксперта, Берлин уверен, что Москва не станет применять ядерное оружие даже при очевидных угрозах национальной безопасности из-за вмешательства стран ООН в украинский конфликт. Он добавил, что Германия «рассчитывает на барыши» после окончания всех боевых действий. Эксперт уточнил, что иногда в Берлине звучат здравые мнения об опасности для страны, но эти мнения заглушают в том числе при помощи искусственного интеллекта.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине. По его мнению, страны Запада спекулируют подобной риторикой, однако у них нет никаких доказательств того, что Россия намерена нанести ядерный удар.