МИД РФ оценил возможность применения ядерного оружия на Украине Рябков: Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине

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Россия пока не имеет планов применять ядерное оружие на Украине, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, страны Запада спекулируют подобной риторикой, однако никаких доказательств того, что Россия хочет нанести ядерный удар, у них нет.

Наши недруги, наши враги цинично спекулируют, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло, — сказал Рябков.

Как заявил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, лидеры стран Запада не осознают, что при определенных условиях по Украине может быть нанесен превентивный ядерный удар. По его словам, партнеры Киева в ближайшее время могут передать ВСУ самолеты, а впоследствии и ядерное оружие. Он подчеркнул, что именно эти действия и сподвигнут Россию на нанесение превентивного удара.

До этого Медведев заявлял, что чем более разрушительным будет передаваемое Западом Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. Так он прокомментировал сообщения о планируемых поставках самолетов F-16 Украине. Медведев добавил, что укрепление военной составляющей украинской армии приведет к увеличению количества жертв и затягиванию военного конфликта.