Медведев заявил о надвигающейся угрозе ядерного апокалипсиса Медведев заявил об угрозе ядерного апокалипсиса в случае поставок Западом разрушительного оружия ВСУ

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что чем более разрушительным будет передаваемое Западом Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. Так он прокомментировал сообщения о планируемых поставках самолетов F-16 Украине, сообщает РИА Новости. Медведев добавил, что укрепление военной составляющей украинской армии приведет к увеличению количества жертв и затягиванию военного конфликта.

Поэтому чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом, — сказал Медведев.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16. По его словам, Украина скоро получит американские истребители. Боррель добавил, что на это уйдет время, но «чем раньше, тем лучше».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению самолетами.