Медведев назвал условие превентивного ядерного удара Медведев: в случае передачи Киеву ядерного оружия Россия нанесет превентивный удар по Украине

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Лидеры стран Запада не осознают, что при определенных условиях по Украине может быть нанесен превентивный ядерный удар, заявил на пресс-конференции во время визита во Вьетнам зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, партнеры Киева в ближайшее время могут передать ВСУ самолеты, а впоследствии и ядерное оружие. Он подчеркнул, что именно эти действия и сподвигнут Россию на нанесение превентивного удара, передает ТАСС.

И самолеты киевскому режиму вполне дадут. Более того, может, и ядерное оружие дадут. «Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до поставок Украине ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар, — заявил Медведев.

По его мнению, Вашингтон действует в своих интересах и путем помощи Киеву пытается заработать средства и «изничтожить многовекового врага». При этом Медведева удивила позиция стран Европы. Он отметил, что те постоянно «подогревают и накаляют обстановку» своими действиями. Они считают, что Россия не станет использовать ядерное оружие, однако когда-нибудь «до них дойдет, при определенных условиях», утверждает политик.

Ранее Медведев заявил, что чем более разрушительным будет передаваемое Западом Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. Так он прокомментировал сообщения о планируемых поставках самолетов F-16 Украине. Медведев добавил, что укрепление военной составляющей украинской армии приведет к увеличению количества жертв и затягиванию военного конфликта.