Политолог: Украина сядет за стол переговоров только в патовой ситуации Политолог Трухачев: Украина сядет за стол переговоров только в случае взятия Россией Харькова

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Политолог Вадим Трухачев считает, что Украина будет готова сесть за стол переговоров с Россией только в патовой ситуации. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт пояснил, что мирные переговоры могут начаться в случае взятия ВС РФ Харькова и Запорожья.

Должно произойти взятие Россией Харькова и Запорожья. Не меньше. Только в этом случае западные покровители поймут, что Россия не отступит, — отметил Трухачев.

Политолог рассказал, что заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что переговоры в конце 2022 года были необходимы, чтобы оттянуть время, никого не удивили. Это заявление Трухачев сравнил с «признанием вора-рецидивиста». Он уточнил, что было понятно — Украина специально тянет время, чтобы получить вооружение и усилить армию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условий для переговоров с Украиной на данный момент нет. Он отметил о юридической невозможности ведения переговоров со стороны киевского режима.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал о возможности проведения переговоров с Москвой только на универсальных базовых принципах. Он также отметил, что Киев требует компенсаций ущерба и гарантий, что специальная военная операция не будет возобновлена.