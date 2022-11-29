В Германии развилась «культура отмены» России«, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Владислав Белов, комментируя давление германских властей на связанный с «Северным потоком — 2» климатический фонд MV. Совет директоров MV ранее просил правительство ФРГ не публиковать список участвовавших в строительстве газопровода организаций, из-за чего их могут привлечь к ответственности, однако Конституционный суд Германии отклонил жалобу фонда и перечень стал доступен публике. Политолог назвал происходящее охотой на ведьм и отметил, что подобное давление ничем не обосновано, так как СП-2 полностью отвечал немецким требованиям по экологии, а все операции в рамках фонда проводились официально.

Зеллеринг (глава фонда MV. — NEWS.ru) отказался закрывать фонд и заявил только о готовности изменить устав и вычеркнуть из него пункт о содействии «Северному потоку — 2», хотя газопровод полностью отвечает германским экологическим требованиям, в отличие от транзита сырья через Украину. Однако в Германии возникла «культура отмены» России, которую также можно назвать охотой на ведьм,заявил Белов.

Политолог уточнил, что ФРГ стремится минимизировать импорт российского газа до нуля. Эксперт считает такое стремление глупостью, так как Германии из-за этого приходится переплачивать за норвежский и американский газ.

Климатический фонд MV (Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург — Передняя Померания) был создан для содействия достижению климатических целей Германии, в том числе для поддержки проекта по строительству магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Энергоэксперт Станислав Митрахович ранее заявил, что решение законсервировать «Северный поток — 2» является единственным логичным решением, так как пока неясно, когда ситуация насчет его дальнейшего использования прояснится. По его словам, на данный момент нет уверенности, что вторую нитку газопровода введут в эксплуатацию, так как Германия не стремится к этому. 

 