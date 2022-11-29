Политолог рассказал об охоте на ведьм в Германии из-за «Северного потока» Политолог Белов: давление на климатический фонд MV обусловлено «культурой отмены» России

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В Германии развилась «культура отмены» России«, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Владислав Белов, комментируя давление германских властей на связанный с «Северным потоком — 2» климатический фонд MV. Совет директоров MV ранее просил правительство ФРГ не публиковать список участвовавших в строительстве газопровода организаций, из-за чего их могут привлечь к ответственности, однако Конституционный суд Германии отклонил жалобу фонда и перечень стал доступен публике. Политолог назвал происходящее охотой на ведьм и отметил, что подобное давление ничем не обосновано, так как СП-2 полностью отвечал немецким требованиям по экологии, а все операции в рамках фонда проводились официально.

Зеллеринг (глава фонда MV. — NEWS.ru) отказался закрывать фонд и заявил только о готовности изменить устав и вычеркнуть из него пункт о содействии «Северному потоку — 2», хотя газопровод полностью отвечает германским экологическим требованиям, в отличие от транзита сырья через Украину. Однако в Германии возникла «культура отмены» России, которую также можно назвать охотой на ведьм, — заявил Белов.

Политолог уточнил, что ФРГ стремится минимизировать импорт российского газа до нуля. Эксперт считает такое стремление глупостью, так как Германии из-за этого приходится переплачивать за норвежский и американский газ.

Климатический фонд MV (Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург — Передняя Померания) был создан для содействия достижению климатических целей Германии, в том числе для поддержки проекта по строительству магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Энергоэксперт Станислав Митрахович ранее заявил, что решение законсервировать «Северный поток — 2» является единственным логичным решением, так как пока неясно, когда ситуация насчет его дальнейшего использования прояснится. По его словам, на данный момент нет уверенности, что вторую нитку газопровода введут в эксплуатацию, так как Германия не стремится к этому.