10 октября 2025 в 14:35

Политолог раскрыл, зачем на Украине легализуют порно

Политолог Скачко: на Украине разрешат порно, чтобы воровать налоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Порноиндустрия на Украине находится под контролем силовых служб, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. По его словам, ее легализация может привести к большему воровству из бюджета.

Разворовывать бюджет и пользоваться теми, кто помоложе — это все нормальная практика для Украины. Как только «демократия» в результате цветных революций пришла на украинскую землю, так все сразу решили, что делать с проститутками и с этим запрещенным бизнесом: решили поставить его на службу себе. Все порностудии, публичные дома, массажные кабинеты со всякими утехами — давным-давно работает под контролем силовиков. Не знаю, является ли это серьезным источником пополнения бюджета, но какие-то живые деньги от этого есть, — заявил Скачко.

Ранее Государственная налоговая служба Украины сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2025 года украинцы, зарабатывающие на размещении контента на платформе OnlyFans, не заплатили 384,7 млн гривен налогов ($9,3 млн или 761,6 млн рублей). Сервис специализируется на создании и продвижении порнографического контента. Данные приведены в период с 2020 по 2022 годы.

Украина
порно
политологи
Владимир Зеленский
