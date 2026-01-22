Современная Украина — это полицейское государство, в котором невозможны массовые протесты против правящего режима, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, любые выступления украинцев будут подавлены с максимальной жестокостью.

Я говорил и продолжаю говорить: на Украине организованные протесты в нынешних условиях невозможны. Потому что Украина — это полицейское государство, любой организованный протест будет жестоко подавлен. Терпение у украинцев давно лопнуло, но это не проявится в виде массовых протестов. Я настоятельно рекомендую экспертному и журналистскому российскому сообществу не фантазировать на этот счет — этого не будет в принципе, — подчеркнул Павлив.

Он также отметил, что люди, составляющие на Украине правящую верхушку, или приближенные к ней, считают себя не частью народа, а собственниками украинской территории. По его словам, такие люди откровенно презирают рядовых украинцев.

