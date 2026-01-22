Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:20

Политолог раскрыл возможности протестов на Украине

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Современная Украина — это полицейское государство, в котором невозможны массовые протесты против правящего режима, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, любые выступления украинцев будут подавлены с максимальной жестокостью.

Я говорил и продолжаю говорить: на Украине организованные протесты в нынешних условиях невозможны. Потому что Украина — это полицейское государство, любой организованный протест будет жестоко подавлен. Терпение у украинцев давно лопнуло, но это не проявится в виде массовых протестов. Я настоятельно рекомендую экспертному и журналистскому российскому сообществу не фантазировать на этот счет — этого не будет в принципе, — подчеркнул Павлив.

Он также отметил, что люди, составляющие на Украине правящую верхушку, или приближенные к ней, считают себя не частью народа, а собственниками украинской территории. По его словам, такие люди откровенно презирают рядовых украинцев.

Ранее владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, известная как невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах. По ее словам, решением во время перебоев с отоплением могут стать специальные интим-игрушки. Павелецкая рассказала, что в ассортименте ее магазина присутствуют устройства с функцией температурного контроля.

