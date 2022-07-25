Политолог раскритиковал Джонсона за энергетический кризис в Великобритании Политолог Гаспарян раскритиковал Джонсона за энергетический кризис в Великобритании

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Правительство Великобритании собирается попросить своих граждан экономнее расходовать электричество и газ, в энергетическом кризисе Лондона виноват экс-премьер министр государства Борис Джонсон, считает политолог Армен Гаспарян. По его словам, которые приводит «ПолитЭксперт», британский политик «солидно потрудился», а период правления следующей потенциальной главы Великобритании — Лиз Трасс может обернуться для местных жителей еще большими проблемами.

Солидно потрудился Борис Джонсон. Что будет по итогу потенциального правления Лиз Трасс — даже представить страшно, — заверил Гаспарян.

О намерении британского правительства распространять просьбы об экономном использовании энергоресурсов при помощи телевидения, СМИ и даже листовок стало известно из статьи The Telegraph, журналисты сослались на источник среди высших кругов власти.

По данным СМИ, британский оператор National Grid не хочет допустить повсеместного отключения электричества, поэтому компания может заключить контракт с крупными потребителями, которым будет платить за временное отключение электроэнергии. При этом операторы Shell и British Gas отказались от подобной инициативы.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой по счету пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет на импорт российского золота и добавляет в санкционные списки свыше 50 физических лиц и компаний, сообщил постпред Литвы Арнольдас Пранцкявичюс.