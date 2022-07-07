Политолог призвал Шольца уйти в отставку из-за роста цен на газ в Германии Политолог Камкин призвал Шольца уйти в отставку из-за роста цен на газ в Германии

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц должен уйти в отставку, так как из-за антироссийских санкций страдают жители его страны: в ФРГ подорожал газ, бензин и продукты питания, подчеркнул политолог Александр Камкин в разговоре с «Радио 1». По его мнению, эти показатели свидетельствуют о провальной политике немецкого лидера.

В итоге страдают простые немецкие граждане, потребители, у которых дорожает газ, бензин и продукты питания, а это только начало. Это свидетельствует о провальной политике, которая обернулась самим же европейцам боком, — высказался Камкин.

Он считает, что молчание европейских партнеров России по поводу запланированного запуска «Северного потока — 2» связано со следствием их санкционной политики. Камкин предположил, что к осени страны Евросоюза предпримут попытку договориться с Россией о поставках топлива.

Когда уже прижмет по осени, скорее всего, найдут какую-то лазейку для скорейшей сертификации ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», потому что полностью отказаться от российского газа в обозримом будущем, где-то 3–5 лет, Германия вряд ли сможет, — резюмировал политолог.

Ранее читатели газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца подать в отставку после того, как он обвинил Россию в использовании газа в качестве оружия. Под публикацией издания комментаторы уличили политика в двуличности, так как он поддерживает санкции против Москвы, но негодует из-за зеркального ответа российских властей.