Политолог предсказал дальнейшие отставки глав европейских государств Политолог Быстрицкий предсказал дальнейшие отставки глав европейских государств

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Европе следует подготовиться к продолжению волны отставок глав государств и к определенным политическим трудностям, считает политолог Андрей Быстрицкий. Он предположил в беседе с Lenta.ru, что волнений стоит ожидать в странах Прибалтики, так как они пытаются доказать свою лояльность к США, ставя на кон собственное благосостояние.

Потрясения будут в Италии, Испании, Северной Европе. И прежде всего в Великобритании, где мы ждем нового премьера, — предрек Быстрицкий.

Однако, заверил политолог, самых серьезных изменений стоит ожидать во время осенних промежуточных выборов в Конгресс США.

Накануне премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кая Каллас официально объявила об отставке возглавляемого ею правительства. 14 июля премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. Решение было принято после того, как в голосовании о принятии дискуссионного пакета законопроектов отказался принять участие один из участников правящей коалиции — «Движение пяти звезд».

При этом 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.