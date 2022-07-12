Политолог предсказал бегство европейцев в другие страны из-за роста цен Политолог Бекман предсказал бегство европейцев в другие страны из-за роста цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что жители Финляндии стоят в длинных очередях за загранпаспортами, поскольку хотят уехать из страны в связи с повышением цен на электричество бензин и газ. В интервью с URA.RU он отметил, что позволить себе жить в Финляндии в прежнем ритме смогут только очень богатые люди. Также он поделился мнением, что этому примеру могут последовать и жители других европейских стран, поскольку в результате вводимых санкций обычные люди оказались в «блокаде».

Не исключено, что финны уезжают в страны, где жить дешевле. Например, в Шри-Ланку. Потому что сейчас жить в Финляндии стало дорого. Только миллионеры могут жить здесь. В четыре раза стали выше цены на электроэнергию, это колоссальная сумма. И раньше было дорого. Сейчас еще дороже. Люди вряд ли бунтуют, но есть попытки уехать, сбежать. Будет зимний кризис, — отметил политолог.

Кроме этого, он считает, что ужас на граждан способна навести и новая тенденция «конфискации любого имущества» у людей, если власти зафиксируют возможную «гибридную угрозу».

Люди в ужасе. Они не могут думать о политических моментах, думают лишь о том, как выжить, — подчеркивает Бекман.

Ранее члены парламента Финляндии поддержали законопроект, который позволит им установить ограждение на границе с Россией. Сделано это будет с целью защиты от массового притока беженцев. Общая протяженность барьера составит более 1300 км. Также уточняется, что решение об установлении забора было принято на фоне опасений, что Россия может принять ответные меры в связи с планами Финляндии присоединиться к военному альянсу НАТО.