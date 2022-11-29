Политолог предрек Украине коллапс этой зимой Политолог Кот: Россия уничтожит инфраструктуру Украины, если она не пойдет на ее условия

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украину ждет коллапс этой зимой, считает политолог Юрий Кот. В беседе с «Народными Новостями» он заявил, что энергосистема страны будет уничтожена и, если она не пойдет на условия России, то будут уничтожаться все остальные объекты инфраструктуры. При этом эксперт уверен, что украинские граждане являются заложниками киевского режима, которым, по его мнению, остается только сочувствовать.

Дальше будет только хуже. Энергосистема Украины будет уничтожена в пыль. Это значит, что, если Украина не пойдет на наши условия, мы будем уничтожать не только энергосистемы, но и остальные инфраструктурные объекты, например, узловые станции, мосты и так далее. Это чтобы у ВСУ не было никакой возможности воевать и снабжать линию фронта, — пояснил Кот.

Политолог полагает, что Украина способна перенести зиму, но не без территориальных потерь. При этом Киев вряд ли предложит сесть за стол переговоров, считает эксперт.

Энергоэксперт Игорь Юшков ранее заявил, что Украине грозит полный блэкаут, если Россия добьется отключения всех атомных электростанций от энергосистемы страны. По его словам, Россия не наносит ударов по АЭС, но вынуждает Киев самостоятельно их отключать, затрудняя получение электроэнергии от них. Эксперт уточнил, что без АЭС вся украинская энергосистема перестанет работать.