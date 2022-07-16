Политолог предрек скорую отставку Зеленского и его соратников Политолог Поляков: Зеленский и его соратники могут уйти в отставку уже к осени

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку уже к осени 2022 года, если российская спецоперация будет продолжаться на том же уровне, на каком она проводится сейчас, сказал в беседе с URA.RU политолог Сергей Поляков. По его словам, в течение 30 лет украинское правительство строило свою политику на противопоставлении России, поэтому в случае поражения украинский лидер покинет пост.

Сейчас Зеленский может подать заявление об отставке в случае военной победы России, когда все цели спецоперации, озвученные Владимиром Путиным, будут достигнуты. Пока у Украины есть ощущение, что с ними весь «цивилизованный» мир, но надо дать им понять, что даже при поддержки натовских сил военный потенциал России и Украины несоизмерим, — заявил Поляков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что освобождение российскими военными территории Луганской Народной Республики — важное событие в ходе спецоперации. Он отметил, что даже на фоне таких новостей западные партнеры Украины по-прежнему будут призывать официальный Киев бороться и воевать до конца.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что союзные силы не отдадут занятые территории в республике. По его словам, ВСУ предпримут попытки отвоевать земли, однако им не позволят это сделать.