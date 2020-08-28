Политолог пожаловался на блокаду властями Черногории порталов оппозиции

https://static.news.ru/photo/809e922c-eadc-11ea-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Черногории заблокировали оппозиционные порталы и препятствуют публикации о данных о явке на парламентских выборах, которая является рекордной. Об этом заявил политолог Владислав Дайкович.

Все крупные оппозиционные порталы блокируются уже несколько часов <...> Все это делается потому, что президент Мило Джуканович пытается ограничить получение информации народом, — заявил он в Facebook.

Он добавил, что утром Государственная избирательная комиссия (ГИК) публиковала сведения о явке ежечасно. Однако несколько часов назад эта информация перестала обновляться.

В проевропейский наблюдательный Центр демократического перехода (CDT), в свою очередь, отмечают, что к 16:00 (17:00 мск) средняя явка по стране составила 65,1%, что на 9% выше, чем на предыдущих выборах в 2016 году. Избиратели размещают в соцсетях фото очередей у участков для голосования в Подгорице и других городах страны, сообщает ТАСС.

Как писал ранее NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что накануне парламентских выборов высшие должностные лица Черногории «разыгрывают антироссийскую карту» в собственных политических и электоральных интересах и сознательно нагнетают напряжённость. Москву заранее голословно обвиняют в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, приписывают реализацию «имперских амбиций на Балканах», — отметили в ведомстве.