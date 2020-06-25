Политолог Погребинский: диктатура меньшинства запугала Зеленского

https://static.news.ru/photo/d231dfca-b6db-11ea-805a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Политолог Михаил Погребинский прокомментировал нападение радикалов на депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко. Он считает, что никто из участников конфликта не будет наказан, потому что президент Украины Владимир Зеленский находится под прессингом со стороны агрессивного меньшинства.

Инцидент произошёл в городе Березно, куда Литвиненко прибыл, чтобы встретиться с местными жителями. Полиция предупредила его, что в приёмной собрались агрессивно настроенные радикалы из партии «Национальный корпус» с краской, яйцами, камнями и даже с чем-то похожим на огнестрельное оружие. Депутат решил покинуть помещение, но на выходе на него и его сопровождающих было совершено нападение.

Вместо того чтобы наказывать активистов, наказываются полицейские, которые якобы неадекватно применяли силу. Это показало, кто чувствует у нас себя замечательно. Чистая диктатура меньшинства, которое запугало нашего президента, — отметил политолог в эфире украинского телеканала NEWSONE.

По его словам, нацисты и радикалы чувствуют себя вольготно в стране с 2014 года, когда произошёл переворот. Сейчас можно наблюдать диктатуру активистов. Они чувствуют себя безнаказанными, пишет «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение радикалов на его советника Сергея Сивохо. Инцидент произошёл в ходе презентации плана по примирению с Донбассом.