Политолог рассказал, начнут ли страны выходить из Евросоюза Политолог Подлесный: страны — участницы ЕС не станут покидать Евросоюз

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Ни одна страна, которая является членом Евросоюза, не станет его покидать, заявил в разговоре с «360» политолог Геннадий Подлесный. Он отметил, что выход из Союза не только чреват последствиями, но и не предусмотрен, такой процедуры просто нет. В качестве примера он сослался на Британию, которой Brexit лишь добавил проблем.

Пример Великобритании, которая все-таки добилась выхода из ЕС, показывает, что она ничего не выиграла, зато получила проблемы. Шотландия и Уэльс воспользовались моментом. Теперь они пытаются выйти из состава Объединенного Королевства под предлогом того, что хотят остаться в ЕС, — напомнил политолог.

Кроме того, он отметил, что британцы не смогли извлечь из Brexit никакой выгоды ни в политическом, ни в экономическом плане. Подлесный также подчеркнул, что Великобританию и ЕС связывают обязательства, так что выход из Евросоюза может быть лишь формальным.

Эксперт также заявил о том, что многие страны пытаются извлечь для себя как можно больше выгоды из той ситуации, в которой оказалась Европа. Так, страны Прибалтики и Польша «разыгрывают карту русофобии», чтобы получить за нее и за территориальную близость к РФ большие выплаты от Запада.

Ранее министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Будапешта по отношениям с Россией может привести к выходу Венгрии из Евросоюза. Бросается в глаза позиция Венгрии по санкциям против Москвы, которая отличается от позиции других членов ЕС, отметил он.