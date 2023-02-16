Политолог: шотландцам трудно будет найти замену амбициозной Стерджен Политолог Охошин: отставка главы Шотландии Стерджен пошатнет позиции борцов за ее независимость

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Никола Стерджен

Отставка первого министра Шотландии Николы Стерджен пошатнет позиции борцов за независимость региона, заявил политолог Олег Охошин. Им будет непросто найти такого же амбициозного и целеустремленного политика, который будет настолько же упорен в намерении проводить повторные референдумы о выходе Шотландии из состава Великобритании, считает эксперт. Стерджен удавалось привлекать к борьбе за независимость региона значительные административные ресурсы и различные ветви британской власти, пояснил он в беседе с «ПолитЭкспертом».

Им будет сложно найти такого же амбициозного политика, который каждый год будет напоминать о необходимости повторного референдума, будет выделять для этого значительные административные ресурсы и так убежденно отстаивать свои позиции, привлекая различные ветви власти, как это делала она, — уверен Охошин.

Политолог предположил, что на решение Стерджен об отставке могли повлиять долгий срок ее лидерства, невозможность добиться независимости Шотландии конституционным путем, а также опросы общественного мнения, согласно которым только 46% шотландцев выступают за выход региона из состава Соединенного Королевства. Эксперт добавил, что ослабление борцов за независимость Шотландии приведет к усилению местных лейбористов. По его словам, для них в регионе сложилась благоприятная ситуация из-за многочисленных забастовок. Здесь лейбористы смогли бы продвинуть свою политическую программу, направленную на перераспределение доходов и усиление налогообложения богатых граждан, отметил Охошин.

Ранее внешнеполитический эксперт Ибрагим предрек, что выход Шотландии из состава королевства существенно ослабит Британию и станет ударом по безопасности страны. Специалист предположил, что после проведения голосования из Шотландии уйдут многие британские компании. В связи с этим государство будет нуждаться в экономической поддержке, которую может оказать, как отметил Ибрагим, президент РФ Владимир Путин.