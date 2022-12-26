Express: Шотландия может попасть в сферу влияния России

Фото: Martin Alan Smith/Global Look Press

Шотландия. Сотни людей принимают участие в кампании «Да, Шотландия»

Шотландия может оказаться в сфере влияния России в том случае, если в стране пройдет референдум о независимости автономии, входящей в состав Соединенного Королевства, заявил эксперт по внешней политике Азим Ибрагим. В интервью изданию Express специалист предположил, что после проведения голосования из Шотландии уйдут многие британские компании. В связи с этим государство будет нуждаться в экономической поддержке, которую может оказать, как отметил Ибрагим, президент РФ Владимир Путин.

Бизнес наверняка уйдет оттуда. Шотландия и Эдинбург — это лидеры по страхованию жизни, а большинство компаний из этой сферы уже заявили, что им придется уйти. <...> А когда твоя экономика не защищена, такие люди, как Путин, непременно постараются помочь Шотландии, — заявил Ибрагими.

По мнению эксперта, выход автономии из состава метрополии существенно ослабит Лондон и нанесет удар по безопасности страны.

Британия окажется в очень странной и опасной ситуации, — заключил эксперт.

23 ноября Верховный суд Великобритании признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.

22 октября первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что правительственный кризис в Великобритании, вызванный отставкой премьера Лиз Трасс, «с каждым часом» усиливает аргументы в пользу независимости автономии. Великобритания оказалась неблагополучным королевством, отметила она.