Политолог оценил вероятность снятия ЕС ограничений на экспорт из Украины Политолог назвал маловероятным снятие всех ограничений на экспорт из Украины в страны ЕС

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Снятие всех ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в страны Евросоюза маловероятно, считает политолог Николай Межевич. Он отметил в беседе с «ПолитЭкспертом», что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не последует требованиям президента Украины Владимира Зеленского, так как в данной ситуации для нее важнее интересы западных производителей.

Если вы скажете европейскому фермеру, например, польскому, что его доход опустится до €200, он ударит вас чем-нибудь тяжелым и будет прав. А на Украине за €200 крестьянин готов работать. Вот вся логика действий, — уточнил эксперт.

Политолог также пояснил, что Европу начинают раздражать постоянные требования Киева и «попрошайки Зеленского». Поэтому для Запада будет выгодно, если риторика и позиции украинского лидера внезапно ослабнут, считает эксперт. По словам Межевича, в таком случае требования Зеленского к странам ЕС прекратятся.

На пресс-конференции после встречи с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве Зеленский назвал недопустимыми любые ограничения экспорта украинской продукции в страны Европы. Он призвал создать консультационную группу для решения подобных вопросов и не позволять принимать решения без консультаций с Украиной.

Еврокомиссия ранее ввела официальный запрет на поставки украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения были введены после отказа государств импортировать украинское зерно из-за его переизбытка на рынке. Запрет будет действовать до 5 июня 2023 года.