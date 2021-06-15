Политолог оценил новые санкции ЕС против Белоруссии

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Комитет постоянных представителей 27 государств Евросоюза (КОРЕПЕР) согласовал в среду, 16 июня, четвёртый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии. Санкции коснутся порядка 80 физических и семи юридических лиц. В беседе с NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов рассказал, как новые ограничительные меры могут повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружение.

По его мнению, новый пакет санкций означает маркер перехода Евросоюза в отношениях с Белоруссией. Если раньше ограничительные меры носили символический характер, то потом санкции стали секторальными. Они действуют на всё население в целом, понижая жизненный уровень и ухудшая экономические показатели.

Теперь такие прицельные, точечные санкции по ближайшему окружению Лукашенко и его кошелькам, как сами европейцы говорят. Если этот набор кажется скромным, то он может быть расширен. Это такая проба пера, — подчеркнул Солозобов.

Он добавил, что санкции могут оказаться болезненными для правящего класса Белоруссии. Кроме того, ограничительные меры автоматически снижают статус Белоруссии, которая позиционировалась как транзитное государство. Теперь статус «окна в Европу» ставится под сомнение.

Солозобов подчеркнул, что сейчас происходит изменение политики не только Евросоюза, но и всего коллективного Запада в отношении России и Белоруссии. Действия ЕС и Запада заключаются в введении более болезненных и точечных санкций.

Ранее Украина пригрозила санкциями против Белоруссии в случае, если самолёты авиакомпании «Белавиа» будут летать на территорию Крыма. Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.