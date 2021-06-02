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Европа

Украина пригрозила Белоруссии санкциями за полёты в Крым

15:09, 02 июня 2021
Фото: vk.com/belavia_airlines

Украина введёт новые ограничительные меры против Белоруссии в случае, если самолёты авиакомпании «Белавиа» будут летать на территорию Крыма, пригрозила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова. Её слова приводит ТАСС.

Замминистра напомнила, как белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сказал, что республика рассматривает возможность полётов своих бортов на полуостров. Джапарова оценила эти высказывания как провокацию. К тому же она предположила, что поведение Лукашенко является реакцией на закрытие украинской стороной своего воздушного пространства после посадки самолёта в Минске, после которой был задержан журналист и оппозиционер Роман Протасевич.

Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолёт белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями, — добавила заместитель министра.

Ранее стало известно, что власти Украины ужаснулись санкциям со стороны Белоруссии, которые были введены в ответ на запрет авиасообщения от Киева. Речь идёт о дискриминационных, по мнению украинцев, ограничительных мерах по ввозу ряда товаров. Об этом представители Министерства экономики страны написали на официальной странице ведомства в Facebook.

Минск после запрета авиасообщения ввёл режим индивидуального лицензирования на импорт ряда товаров с Украины.

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