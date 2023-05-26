Политолог оценил повышение статуса партнера Украины в НАТО Политолог Леви назвал поддержкой повестки повышение статуса партнера Украины в НАТО

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский на встрече

Повышение статуса Украины в НАТО является словесной интервенцией и необходимо только для того, чтобы поддержать повестку и сохранить интерес к теме конфликта, считает политолог Дмитрий Леви. В разговоре c Lenta.ru эксперт отметил, что содержательно в новом статусе государства ничего не изменилось.

Повышение статуса Украины как партнера НАТО нужно только для того, чтобы поддерживать повестку. Содержательно в новых статусах ничего нового нет. Если в рамках новых соглашений есть что-то о вопросах координации, взаимодействии, информационном, то это уже и так реализуется, — подчеркнул политолог.

По словам Леви, Россия и без этого понимает, что страны НАТО полностью задействованы в украинском конфликте. Политолог добавил, что внимание мировой общественности переключится, после чего закончится и поддержка Киева. В связи с этим необходимы новые информационные поводы, чтобы о конфликте не забывали.

Леви подчеркнул, что у Украины нет самостоятельной экономики, госбюджета, экспорта и даже социальных систем. В связи с этим говорить о возможном вступлении государства в НАТО довольно странно, так как военный союз не готов взять на себя финансовую ответственность за Украину.

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук ранее заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление страны в Альянс. По его словам, власти Украины не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.