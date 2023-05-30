Политолог оценил перспективы дела о возможной госизмене Зеленского Политолог Мезюхо назвал формальным расследование возможной госизмены Зеленского

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Проведение уголовного разбирательства в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за обвинений в возможной госизмене вряд ли возможно, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с Lenta.ru он предположил, что следствие подойдет к этому вопросу формально.

Украинская правовая система работает таким образом, что возбуждение уголовного дела не означает моментальное ограничение гражданина в правах. <...> Государственное бюро расследований Украины подойдет к этому вопросу формально, — считает эксперт.

По мнению Ивана Мезюхо, автором заявления в Государственное бюро расследований Украины об открытии уголовного дела против Зеленского скорее всего стал депутат Верховной рады Гео Лерос, обиженный на главу государства из-за своего изгнания из партии «Слуга народа». Как считает эксперт, открытое по чисто формальному основанию уголовное дело может быть так же быстро закрыто.

Ранее депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что суд обязал Государственное бюро расследований Украины открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой главы государства Владимира Зеленского как одного из «главных фигурантов назначения агентов ФСБ в СБУ».