На Украине возбудят уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского Депутат Рады Лерос: суд обязал открыть уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский суд обязал Госбюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело о возможной госизмене президента страны Владимира Зеленского и участников его команды, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Гео Лерос. По его словам, Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, его зам Роман Машовец, экс-председатель СБУ Баканов и бывший замсекретаря Совбеза и обороны Руслан Демченко должны быть допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в спецслужбу.

Обязали открыть уголовное дело по статье «Государственная измена» на Зеленского и КО! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, — написал он.

Депутат заверил, что не позволит «этим изменникам» избежать ответственности за тяжкие преступления против украинцев.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что офицера батальона морских пехотинцев ВСУ заподозрили в госизмене после того, как 227 его подчиненных попали в плен к российским военным. По версии следствия, он перешел на сторону РФ и уговорил командира подразделения сдаться.

До этого бывший глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин был задержан на Украине по подозрению в госизмене. Дудин был уволен 29 мая 2022 года решением президента Украины Владимиром Зеленским за то, что «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».