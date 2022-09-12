Бывший глава харьковской СБУ задержан по подозрению в госизмене

Фото: Служба безпеки України/facebook.com

Бывший глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин задержан на Украине по подозрению в госизмене. Об этом сообщает «Украинская правда».

Дудин был уволен 29 мая решением президента Украины Владимиром Зеленским за то, что «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично». Сам Дудин после увольнения потребовал от Зеленского извинений и опровержения информации о его бездействии. он считает, что бы виноват только в том, что выдал оружие людям 24 февраля.

О зачистке силовых структур от «предателей» Зеленский говорил еще в апреле. Месяцем ранее он лишил звания за «антигероизм» бывшего начальника СБУ Херсонской области Сергея Криворучко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за провальную оборону города в первые дни специальной военной операции РФ.