Политолог объяснил стремление Макрона сохранить контакт с Путиным Политолог Топорнин: Макрон надеется разрешить украинский конфликт путем переговоров

Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится сохранить прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным из-за убеждения, что разрешить украинский конфликт возможно только путем переговоров, рассказал Lenta.ru политолог Николай Топорнин. Он также считает, что Макрон может проявлять интерес к фигуре Путина как к представителю доминирующей стороны в противостоянии. Эксперт подчеркнул, что мир выгоден не только России и Украине, но также и европейским странам, поэтому французский президент не оставляет попыток наладить диалог между сторонами.

Он считает, что ни Украина, ни Россия не могут в конечном счете одержать победу в этом противостоянии. А если стороны усадить за стол переговоров, здесь есть шанс для поиска новой формулы. Поэтому он не оставляет усилий, чтобы пытаться усадить стороны за стол переговоров, — уточнил Топорнин.

Политолог добавил, что Макрон стремится сохранять контакт с Путиным, поскольку не все западные лидеры готовы вести диалог с Россией и не все видят, что она готова к мирным переговорам.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что считает переговоры единственным способом разрешения ситуации на Украине. Поддержание контакта с российским президентом Владимиром Путиным он назвал важным «прямым каналом» связи. По его словам, у него с Путиным «регулярные дискуссии и прямой контакт». Это он назвал лучшим способом возобновить взаимодействие. При этом способ разрешения ситуации на Украине, по мнению Макрона, должна выбирать украинская сторона.