Политолог объяснил позицию Нидерландов по «Северным потокам» Политолог Оленченко: Нидерланды попытались отвести внимание от диверсии на «Северных потоках»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Инфраструктура «Северного потока — 2»

Нидерланды обвинили Россию в сборе данных по ветряным электростанциям в Северном море с целью отвести внимание от диверсий на «Северных потоках», считает старший научный сотрудник Центра исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог отметил, что на этом также могли сказаться ухудшившиеся отношения между Москвой и Амстердамом: Нидерланды выслали российских дипломатов по обвинению шпионаже, а Россия предложила прекратить работу генконсульства в Санкт-Петербурге.

Присутствует здесь и очевидное желание переключить общественное внимание с «Северных потоков» на другие вещи, но в случае с Нидерландами также прослеживается ухудшение двусторонних отношений с Россией, — пояснил политолог.

По словам эксперта, страны Запада пытаются отвести внимание от диверсий на трубопроводе, отказываясь предъявить обвинения США, оставаясь сторонниками одной политики. При этом у стран Запада появляются опасения, что теперь можно ожидать развития любых сценариев, вплоть до саботажа на тех же ветряках в Северном море. Специалист отметил, что европейцы пытаются решить эту проблему с помощью обвинений России.

Политолог уточнил, что взрывы на «Северных потоках» породят еще немало последствий. По словам Оленченко, вторая половина проекта была полностью оплачена странами Европы, в том числе участие в финансировании принимали и Нидерланды.

Диверсия против «Северных потоков» порождает и будет порождать много последствий. Прослеживается в этой истории и прямой коммерческий интерес европейских стран, ведь оба проекта реализовывал консорциум. <...> В «Северные потоки» был вовлечен и нидерландский капитал. Есть здесь и последствия психологического толка: европейцы сегодня задумываются о том, какой у них иммунитет от такого рода диверсий, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что заседание Совета безопасности ООН из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северные потоки» перенесли. Оно должно было состояться 22 февраля по запросу России.