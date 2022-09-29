Политолог объяснил, почему Каталония не может пойти по пути Донбасса Политолог Мартынов: власти Испании не позволят Каталонии организовать референдум

Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Ситуацию с референдумом Каталонии о независимости от Испании нельзя сравнивать с референдумами в ДНР и ЛНР, потому что в данном случае речь идет лишь о «жлобских интересах» Барселоны, заявил «ПолитЭксперту» политолог Алексей Мартынов. По словам специалиста, регион стремится к независимости, поскольку хочет получать дотации от Евросоюза напрямую, без согласований с властями Испании. При этом Мадрид не позволит Каталонии организовать референдум и выйти из состава королевства, считает эксперт.

Каталонские элиты не представляют себя вне Европейского Союза. Главная их логика заключается в том, чтобы напрямую общаться с Брюсселем, получать дотации, минуя Мадрид, — считает политолог.

Мартынов также напомнил, что в прошлый раз, когда каталонцы просили организовать референдум, Мадрид был категорически против. Тогда дело дошло до массовых беспорядков, а экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона объявили в попытке госпереворота.

Глава кабмина Каталонии Пере Арагонес ранее заявил, что хочет предложить правительству Испании провести референдум о независимости региона. Он назвал готовящийся договор «соглашением о четкости», который позволит Каталонии и ее жителям воспользоваться правом самим определять свое будущее.