Политолог объяснил цель визита Зеленского в Британию Политолог Бышок: Зеленский совершит визит в Британию для прояснения вопросов по коррупции

Фото: president.gov.ua

Риши Сунак и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Великобританию для того, что прояснить вопросы, возникшие у Лондона, по коррупции, считает кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с Lenta.ru политолог заявил, что Британия могла непублично высказать лидеру Украины недовольства по поводу расходования средств, которые направляются на поддержку ВСУ.

В западных демократиях есть небольшая неуверенность в коррупционной устойчивости нынешней Украины. Год назад, когда все стали поддерживать Украину, никто не думал, насколько должным образом все расходуется. Но дальше какие-то вопросы поднимались, и их необходимо в личном порядке каким-то образом проговорить, — объяснил эксперт.

Политолог также предполагает, что визит Зеленского связан с тем, что Англия является одним из главных союзников Украины. Бышок напомнил, что лидер Украины уже посетил США и планирует поездку в Брюссель.

Зеленский просто верен себе. Он с самого начала конфликта выступает дистанционно в самых разных местах, перед самыми разными парламентами. <...> В этом смысле ничего принципиально не изменится, потому что есть консенсус западных демократий по поддержке Украины, — заключил эксперт.

Ранее китайские журналисты назвали причину отказа президента США Джо Байдена посетить Украину. По их мнению, лидер Америки не готов рисковать собственной безопасностью.