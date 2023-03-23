Политолог назвал причины отказа Чехии поставлять оружие ВСУ Политолог Перенджиев назвал урон экономике причиной отказа Чехии поставлять оружие ВСУ

Фото: vk.com/czech_army

Президент Чехии Петр Павел отказался дальше поставлять вооружение ВСУ из-за того, что это наносит урон экономике Праги, считает доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Политолог в разговоре с Lenta.ru отметил, что сейчас лидер страны пытается отстоять собственные интересы после того, как в начале конфликта выразил огромное рвение помогать Украине.

Просто страна в первое время начала конфликта проявила слишком много рвения, а теперь президент Петр Павел все же пытается отстоять ее интересы. Ведь, в конце концов, и оружие, и боеприпасы нужны и самим чехам, — пояснил политолог.

По словам эксперта, еще одной причиной могло стать то, что часть вооружения даже не доходит ВСУ. Он уточнил, что в Праге прекрасно видят, как на оружие страны наживаются третьи лица, занимаясь перепродажей по пути к линии соприкосновения. Кроме того, поставки не принесли Чехии никакой выгоды, а страна потерпела из-за этого убытки.

Перенджиев добавил, что другие страны вряд ли последуют примеру Чехии. Он уверен, что Запад продолжит активно поддерживать Украину боеприпасами и оружием в ближайшее время.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага максимально помогла Киеву поставками оружия, новых возможностей у нее не осталось. По его словам, страна могла бы производить боеприпасы, но для этого не хватает рабочей силы.