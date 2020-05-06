Поза страдальца: политолог о позиции Латвии в ЕС

https://static.news.ru/photo/53c3f8d0-8f76-11ea-84cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Политолог Юрий Светов оценил высказывание главы Минюста Латвии Яниса Борданса о том, что республика была «донором денег» во времена СССР. По его мнению, Рига выставляет себя страдалицей ради получения средств от Евросоюза.

Он пояснил, что ЕС планирует сокращать дотации из бюджета ряду стран, в число которых входит и Латвия. В связи с пандемией ведутся горячие споры о том, как будут распределены средства на преодоление её последствий. По словам Светова, в Риге сочли, что сейчас самое время напомнить о «недополученном от СССР» и выпросить компенсацию у ЕС.

Политолог напомнил, что к торговле антисоветской и антироссийской риторикой время от времени прибегают не только прибалтийские республики, но также Украина, Польша.

Стоять в позе страдальца — это модное явление у некоторых стран Восточной Европы, — сказал он в интервью радио Sputnik.

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