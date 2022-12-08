Политолог: Эстония предпочла HIMARS вместо помощи украинским беженцам Политолог Монтян: Эстония предпочла приобрести HIMARS вместо помощи украинским беженцам

Фото: us-pacific-command/flickr.com

Политолог Татьяна Монтян упрекнула эстонского премьер-министра Каю Каллас за покупку установок РСЗО HIMARS на $200 млн после ее слов о том, что стране будет затруднительно принять очередную волну беженцев с Украины, передает «ПолитЭксперт». По ее словам, Эстония предпочла закупку вооружения помощи украинцам. Также эксперт отметила, что отказ Эстонии принять украинских беженцев свидетельствует об усталости Европы от украинской темы.

То есть 200 лямов на HIMARS тратить они могут запросто, а вот на беженцев — извините, мест нету. Усталость Европы от украинской темы, особенно к зиме, была вполне прогнозируема. То есть, дорогие украинцы, мы всецело с вами, только, пожалуйста, воюйте и мерзнете как-нибудь дома. А мы вам оружие и, возможно, несколько десятков генераторов подкинем, — считает Монтян.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь больше, чем в Эстонии. Политик уточнила, что в Прибалтике наблюдаются проблемы с электричеством, а с наступлением холодов энергопотребление может превысить ее производство. Она уточнила, что в таких условиях обеспечить украинских беженцев нужным объемом помощи было бы проблематично.