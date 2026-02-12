Политик из Польши попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев Польский политик Ментцен попросил разрешение на оружие из-за украинцев

Один из лидеров польской коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен попросил предоставить ему разрешение на оружие для защиты от украинцев, сообщает издание Super Express. Он уже направил обращение в Министерство внутренних дел. Ментцен утверждает, что украинцы угрожали убить членов его семьи.

Почти год назад я получил сообщение от украинцев, которые угрожали смертью мне и моей семье. Я сообщил об этом в полицию, которая до сих пор не смогла найти преступников. С тех пор украинцы неоднократно повторяли эти угрозы, — отметил политик.

Ментцен добавил, что государство не способно обеспечить его безопасность. При этом он убежден, что каждый поляк должен иметь право на самооборону.

