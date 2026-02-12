Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:28

Политик из Польши попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев

Польский политик Ментцен попросил разрешение на оружие из-за украинцев

Славомир Ментцен Славомир Ментцен Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Один из лидеров польской коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен попросил предоставить ему разрешение на оружие для защиты от украинцев, сообщает издание Super Express. Он уже направил обращение в Министерство внутренних дел. Ментцен утверждает, что украинцы угрожали убить членов его семьи.

Почти год назад я получил сообщение от украинцев, которые угрожали смертью мне и моей семье. Я сообщил об этом в полицию, которая до сих пор не смогла найти преступников. С тех пор украинцы неоднократно повторяли эти угрозы, — отметил политик.

Ментцен добавил, что государство не способно обеспечить его безопасность. При этом он убежден, что каждый поляк должен иметь право на самооборону.

Ранее руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова рассказала, что украинские военнослужащие присылали фотографии погибшего российского солдата его матери, сопровождая их угрозами и насмешками. По ее словам, женщина была одна, и ей было очень плохо, однако она справилась — организация оказала ей поддержку.

Польша
Украина
украинцы
угрозы
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Ветеранам СВО рассказали, как можно стать предпринимателем с новой льготой
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек»
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.