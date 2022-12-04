Politico узнал о возможном сокращении помощи Украине от США

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B-21 Raider

Американскую помощь Украине могут сократить, если в США вместо полноценного военного бюджета примут временную резолюцию на один год, пишет газета Politico со ссылкой на письмо Пентагона к законодателям. Отмечается, что по резолюции Министерство обороны может сократить финансирование на $29 миллиардов (на 3,7%), по сравнению с запросом президента Джо Байдена на 2023 финансовый год. Принятие резолюции способно остановить закупки нового бомбардировщика B-21 Raider, танков Abrams и буксируемых гаубиц M777, а также грозит привести к полной остановке военной помощи Киеву уже весной.

Чиновники Министерства обороны США составили список серьезных последствий, если вооруженным силам впервые в истории придется действовать в соответствии с законом о временном финансировании сроком на один год — от помощи Украине до проблем с закупкой новых бомбардировщиков B-21, — говорится в публикации.

В целом годовой CR остановит 192 новых проекта и 49 повышений ставок закупок.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс ранее заявила, что ведомство в ближайшие месяцы ожидает снижения темпов боевых действий на Украине. Также глава американской разведки добавила, что Вашингтон не видит признаков того, что Китай оказывает военную помощь России.

Она добавила, что политические цели российского президента Владимира Путина относительно Украины не изменились, но он может сократить боевые задачи временно, с мыслью вернуться к этому вопросу.