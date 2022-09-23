Politico: Швеция и Финляндия войдут в НАТО в ближайшие месяцы

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Швеция и Финляндия войдут в состав НАТО до конца 2022 года, пишет Politico со ссылкой на посла США в Хельсинки Дугласа Хики. Он рассказал, что, когда принял присягу в апреле этого года, экс-госсекретарь США Джон Керри пообещал Финляндии членство в Альянсе.

По словам Хики, когда к нему обратились с просьбой стать послом в Финляндии, он позвонил своему другу Джону Керри с вопросом о том, что повлечет за собой эта роль.

Россия, климат и НАТО, — процитировал Хики ответ Керри.

При этом он уточнил, что речь идет не только о Финляндии, но и о Швеции. Посол выразил уверенность, что до конца года в НАТО будет состоять 32 государства. К ним не относится Турция — по данным Politico, она останется в режиме ожидания до всеобщих выборов в июне 2023 года.

В начале августа сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Соответствующие документы были направлены в верхнюю палату парламента американским президентом Джо Байденом в июле.

Ранее турецкие власти призвали Швецию и Финляндию соблюсти требования для вступления в НАТО. Они направили письма в Стокгольм и Хельсинки с требованием о высылке членов РПК, а также организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.