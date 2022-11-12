Politico: Мелони обвинила Макрона в предательстве

Фото: Maurizio Brambatti Bt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве из-за миграционной политики, пишет Politico. Газета пишет, что Париж отказался принимать 3,500 мигрантов из Италии по европейскому соглашению о перераспределении переселенцев после того, как итальянские власти не дали пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking.

Париж заморозил планы по приему трех с половиной тысяч мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложил другим странам последовать его примеру после того, как Рим отказался разрешить пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking, — говорится в статье.

В тексте отмечается, что Мелони, которая дала обещание защищать национальные интересы в Европе, оказалась в непростой для страны ситуации, при которой Италия может оказаться в изоляции.

Журналисты отмечают, что премьера поразила агрессивная и неоправданная реакция Парижа. Мелони подчеркнула, что в 2022 году Италия приняла 90 тысяч мигрантов.

Судно Ocean Viking, принадлежащее гуманитарной ассоциации SOS Mediterranee, осуществляет перевозку мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе экипаж судна получил отказ в заходе в один из итальянских портов, после чего ему пришлось уйти от берегов Сицилии.

Ранее руководитель межминистерского кризисного центра префект Жозеф Зимет заявил, что с начала спецоперации на Украине Франция приняла около 100 тысяч украинских беженцев, при этом правительство не знает о размещении примерно половины из них. По его словам, большая часть мигрантов останется в стране и в 2023 году.