Во Франции назвали количество прибывших в страну украинских беженцев Префект Зимет: с начала спецоперации Франция приняла около 100 тысяч украинских беженцев

Фото: Paulo Amorim/Keystone Press Agency/Global Look Press

С начала спецоперации на Украине Франция приняла около 100 тысяч украинских беженцев, при этом правительство не знает о размещении примерно половины из них, заявил руководитель межминистерского кризисного центра префект Жозеф Зимет. По его словам, которые приводит EADaily, большая часть мигрантов останется в стране и в 2023 году.

Украинские власти не рассчитывают вернуться к нормальной жизни до 2023 года, поэтому значительная часть беженцев останется здесь еще и в следующем году. Это требует от нас нового подхода, чтобы организовать расселение этих людей, — отметил Зимет.

Он напомнил, что в сентябре планируется продление шестимесячного разрешения на пребывание во Франции, поэтому политики намереваются узнать больше информации о планах беженцев и условиях их жизни. Зимет признался, что еженедельно страна принимает до 300 мигрантов, несмотря на то что динамика пошла на спад. При этом более 18 тысяч украинских детей уже пошли учиться во французские школы.

Польша с 1 июля свернула социальную программу, в рамках которой выплачивалось пособие гражданам страны, приютившим беженцев с Украины. Прекращение выплат по 40 злотых (около $9) в сутки на человека власти объяснили тем, что украинцы уже могут начать работать и сами себя содержать.