https://static.news.ru/photo/b1289ffe-bdc5-11e9-ba18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

Полицейские Украины за сутки задержали 17 сталкеров, в том числе туристов из Франции, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Всего правоохранители поймали несколько групп. Первая состояла из двух граждан Украины 28 и 42 лет, вторая — из 20-летних молодых людей из Днепропетровской и Черниговской областей, третья — из киевлян. Кроме того, в зоне отчуждения задержали туристов, четверо из которых являются гражданами Франции 19, 20, 27 лет.

В отношении сталкеров составлены административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, говорится в сообщении на сайте управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Ранее News.ru писал, что пограничники и полицейские задержали трёх сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Мужчины, которые являются жителями Ровно и Ровненской области, решили проникнуть на закрытую территорию после просмотра популярного американского телесериала.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Радиационному заражению подверглось 50 тысяч кв. км на Украине, 46,5 тысячи кв. км в Белоруссии и 60 тысяч кв. км в России.