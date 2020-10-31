Полиция задержала двух человек в рамках расследования теракта в Ницце

https://static.news.ru/photo/92e5b608-1c24-11eb-b064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luc Nobout via www.imago-images/Global Look Press

Сотрудники полиции во Франции задержали ещё двух человек в рамках расследования теракта, произошедшего на территории Ниццы. Об этом 1 ноября сообщили сотрудники местных судебных органов.

Теракт в церкви Нотр-Дам в Ницце произошёл 29 октября. Злоумышленник напал с ножом на прихожан. Три человека были убиты. Во время атаки он кричал «Аллах акбар!». Известно, что преступник родился в Тунисе в 1999 году. Он приехал во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедуза. Силовики сумели задержать террориста. Он получил серьёзные ранения и был госпитализирован.

В судебных органах подчеркнули, что в рамках расследования задержали ещё двух человек. Ими оказались мужчины 25 и 63 лет. Их задержали в доме выходца из Туниса, который накануне был пойман и заключён под стражу в городе Грас, что находится в южной части страны, сообщает телеканал BFM.

Прежде, кроме непосредственно человека, совершившего теракт, полиция задержала ещё троих мужчин. Никому из них пока не предъявили обвинений.

Как писал NEWS.ru, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в соборе Нотр-Дам совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Ранее, 16 октября, выходец из Чечни с французским паспортом обезглавил учителя Самюэля Пати из-за демонстрации последним карикатур на пророка Мухаммеда. Кроме того, 31-го числа в Лионе было совершено нападение на гражданина Греции, который служил священником в храме. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Во Франции считают, что это нападение является звеном в цепочке преступлений, совершённых на религиозной почве.